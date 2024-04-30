Расследование после массовой драки подростков началось в Петербурге | 360°

30 апреля 2024, 17:25
Расследование после массовой драки подростков началось в Петербурге
Уголовное дело возбудили в Петербурге после массовой драки подростков
Правоохранители возбудили уголовное дело после массовой драки в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Объясняться с полицией пришлось толпе подростков и 25-летнему прохожему, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Потасовка произошла у Верхнего Суздальского озера 29 апреля. Полицейские провели оперативное расследование и установили всех участников драки. В отдел доставили 13 юных жителей Северной столицы в возрасте от 13 до 16 лет.
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Также с правоохранителями объяснился 25-летний уроженец Омска. Он заявил, что увидел драку и попытался утихомирить подростков, пугая их муляжом пистолета.
Похожий случай произошел в Саратове. Там началась массовая драка,, а один из автомобилистов попытался задавить участников потасовки.
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