Расследование после массовой драки подростков началось в Петербурге | 360°

Криминал 30 апреля 2024, 17:25 Расследование после массовой драки подростков началось в Петербурге Уголовное дело возбудили в Петербурге после массовой драки подростков РИА «Новости»

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Правоохранители возбудили уголовное дело после массовой драки в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Объясняться с полицией пришлось толпе подростков и 25-летнему прохожему, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Потасовка произошла у Верхнего Суздальского озера 29 апреля. Полицейские провели оперативное расследование и установили всех участников драки. В отдел доставили 13 юных жителей Северной столицы в возрасте от 13 до 16 лет.

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Также с правоохранителями объяснился 25-летний уроженец Омска. Он заявил, что увидел драку и попытался утихомирить подростков, пугая их муляжом пистолета.

Похожий случай произошел в Саратове. Там началась массовая драка,, а один из автомобилистов попытался задавить участников потасовки.