Расследование дела Панина об оправдании терроризма завершили

Расследование дела актера Алексея Панина*, заочно обвиняемого в оправдании терроризма, завершили. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело», — заявили в ведомстве.

В октябре 2022 года Панин* разместил публикации, содержащие признаки оправдания теракта на Крымском мосту. Тогда там взорвалась фура, вспыхнул пожар и произошло частичное обрушение конструкций переправы. Актер положительно оценил преступление. Сейчас он находится в международном розыске, его заочно арестовали.

В конце мая 2024 года Панина* внесли в список террористов и экстремистов. Информацию об этом разместили на сайте Росфинмониторинга.

* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.