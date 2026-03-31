Расследование дела об арсенале оружия в колонии завершили на Урале

Свердловская полиция завершила расследование дела об оружии, найденном в колонии в Каменске-Уральском, и передала материалы в прокуратуру. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального ГУВД полковник полиции Валерий Горелых .

Осенью прошлого года сотрудники колонии нашли тайник в кабине грузовика, прибывшего для загрузки древесины. Там лежали автомат Калашникова, гранаты, охолощенный пистолет Макарова, а также боеприпасы.

Водителя — ранее судимого жителя Орска — задержали, вину он признал частично. Ему грозит срок до 20 лет лишения свободы.

В прошлом году в Якутске задержали мужчину из Москвы, который пытался спрятать наркотики в банках от детского питания и подгузниках.