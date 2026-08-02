Раскрыты специфические схемы обмана детей в интернете летом

Кибермошенники летом обманывают детей. Они делятся фишинговыми ссылками либо публикуют фейковые вакансии. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора Российского общества «Знание» по безопасности Владимир Максименко.

«Среди наиболее распространенных угроз: фейковые вакансии. Особенно популярны летом: объявления о наборе в лагеря, на городские площадки, в анимационные команды», — рассказал он.

У детей под видом анкеты для трудоустройства, по словам Максименко, выманивают личные данные, просят оплатить несуществующий организационный взнос или курсы.

Он сообщил, что мошенники могут также давать фишинговые ссылки на школьные и государственные сервисы. Открыв якобы электронный дневник, школьник может предоставить доступ к своим логину и паролю.

Ранее киберполиция предупредила об обмане с авторизацией в iCloud. Детей в мессенджерах и играх убеждали войти в аккаунт под чужими данными.