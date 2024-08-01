Раскрыта роль второго участника дела гендиректора «Военторга»

Арест до 30 сентября 2024 года назначил Мещанский суд Москвы второму фигунатоу дела о мошенничестве в особо крупном размере в «Военторге». Как сообщила пресс-служба судов российской столицы речь идет о Тимуре Исакове.

Сегодня же суд отправил под стражу генерального директора «Военторга» Владимира Павлова. В ходе заседания своей вины фигурант не признал и подчеркнул, что готов работать со следователями для доказательства своей невиновности.

По версии следствия, Павлов и Исаков вступили в сговор для хищений в рамках реализации государственных контрактов. Глава военторга заключил с предпринимателем контракт на поставку армейских несессеров по завышенной цене с 2019 по 2022 годы.

Компании-производители Исаков контролировал через созданные им фирмы, оставаясь конечными бенифициаром. Общая сумма ущерба, которую причинили заговорщики составила более 400 миллионов рублей.