Расчленившему жену жителю Подмосковья дали 9 лет колонии

В Московской области вынесли приговор мужчине, которого обвинили в убийстве и расчленении супруги. Мужчина проведет девять лет в колонии строгого режима, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции региона.

В вердикте указали, что обвиняемый, будучи пьяным, в ходе конфликта с женой ударил ее в шею кухонным ножом. Женщина скончалась на месте.

После этого мужчина расчленил тело, упаковал в пакеты и разбросал фрагменты на территории, где шли земельные работы, чтобы скрыть преступление.

Злоумышленника признали виновным и приговорили к лишению свободы. Решение о наказании принял Долгопрудненский городской суд.