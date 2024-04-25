Ранившего ножом двух девушек подростка арестовали в Петрозаводске | 360°

Криминал 25 апреля 2024, 02:13 Ранившего ножом двух девушек подростка арестовали в Петрозаводске СК: в Петрозаводске арестовали на 2 месяца подростка, изрезавшего двух девушек

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Старшеклассник из Петрозаводска стал фигурантом уголовного дела после нападения с ножом на двух девушек. Подростка арестовали на два месяца, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что вечером 22 апреля в в квартире жилого дома по улице Максима Горького школьник поругался со своей знакомой. После этого он схватил нож, которым несколько раз ударил двух девушек 15 и 17 лет.

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Пострадавших госпитализировали. Подростка задержали. Ему предъявили обвинение по статье о покушении на убийство двух лиц.

Судья удовлетворил ходатайство следователя, заключив нападавшего на два месяца под стражу.

Расследование дела продолжается, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Мать одной из пострадавших девочек рассказала 360.ru, что дочь получила колото-резаные раны. Она добавила, что ранее старшеклассник не проявлял агрессии по отношению к ее дочери.