Ранее судимого жителя Удмуртии задержали по обвинению в незаконном хранении наркотиков

В Удмуртии правоохранители задержали ранее судимого жителя Ижевска, который подозревается в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

В его частном доме в Завьяловском районе полицейские обнаружили комнату, где выращивалась конопля. У задержанного изъяли 25 кустов наркосодержащего растения, 208 граммов марихуаны и 121 грамм частей конопли.

Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.