Сегодня 16:14 Ранее судимого жителя Удмуртии задержали по обвинению в незаконном хранении наркотиков
В Удмуртии правоохранители задержали ранее судимого жителя Ижевска, который подозревается в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщил
сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
В его частном доме в Завьяловском районе полицейские обнаружили комнату, где выращивалась конопля. У задержанного изъяли 25 кустов наркосодержащего растения, 208 граммов марихуаны и 121 грамм частей конопли.
Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.
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