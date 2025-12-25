Ранее судимого жителя Нижнего Новгорода задержали со свертками метадона на улице

Сотрудники полиции задержали мужчину на улице Нижневалдайской в Нижнем Новгороде, обратив внимание на его подозрительное поведение. После личного осмотра в отделении полиции было выявлено, что мужчина прятал в нижнем белье пакетики с наркотиками, закрепленными изоляционной лентой. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Дальнейшее обследование показало, что в свертках хранился метадон, сильнодействующее вещество, обладающее психоактивными свойствами. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на продажу наркотиков в большом объеме. Задержанным оказался мужчина с неоднократными судимостями, повторно нарушивший законодательство.

