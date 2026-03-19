Работницу продуктового магазина в Пензе обвинили в присвоении 14 тысяч рублей из кассы

В полицию обратился представитель пензенского продуктового магазина с сообщением о недостаче денег. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления 40-летней работницы магазина, сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.

Женщина призналась, что в течение рабочего дня оформляла возврат некоторых товаров, когда покупатели оплачивали покупки наличными. Люди уходили домой, полагая, что оплата прошла, а злоумышленница присваивала деньги из кассы и тратила их на личные нужды и погашение долгов. Общий ущерб превысил 14 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Виновной грозит наказание — до двух лет лишения свободы.