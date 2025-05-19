Работника клининговой компании заподозрили в краже ценностей из квартиры IT-бизнесмена в Парголово

Деньги и ценные вещи пропали из квартиры предпринимателя в Парголово. Среди украденного — 3,5 миллиона рублей, шесть тысяч долларов и золотые украшения. Об этом сообщил сайт Piter.TV .

По опубликованной информации, в воскресенье, 18 мая, владелец IT-компании обнаружил пропажу значительной суммы денег и драгоценностей из своей квартиры на Заречной улице. Все вещи были спрятаны в прикроватных столиках спальни. Общий ущерб составил 4,14 миллиона рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что 16 мая в квартире проводилась уборка. Ее делал 49-летний мужчина из Республики Коми, работник клининговой фирмы. Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождение подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело.