Работника клининговой компании заподозрили в краже ценностей из квартиры IT-бизнесмена в Парголово

Деньги и ценные вещи пропали из квартиры предпринимателя в Парголово. Среди украденного — 3,5 миллиона рублей, шесть тысяч долларов и золотые украшения. Об этом сообщил сайт Piter.TV.
По опубликованной информации, в воскресенье, 18 мая, владелец IT-компании обнаружил пропажу значительной суммы денег и драгоценностей из своей квартиры на Заречной улице. Все вещи были спрятаны в прикроватных столиках спальни. Общий ущерб составил 4,14 миллиона рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что 16 мая в квартире проводилась уборка. Ее делал 49-летний мужчина из Республики Коми, работник клининговой фирмы. Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождение подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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