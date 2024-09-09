Работника кладбища приговорили к 7,5 года колонии за убийство коллеги в Свердловской области

Суд Свердловской области приговорил к 7,5 года лишения свободы работника кладбища, который до смерти забил своего коллегу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

По данным следствия, мужчины жили в вагончике на территории кладбища, в мае этого года между ними произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый схватил металлический совок и избил им коллегу. От полученных травм потерпевший скончался.

Отмечается, что отбывать свое наказание работник кладбища будет в колонии строгого режима.