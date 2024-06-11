Работника ФСИН арестовали за призывы к терроризму через WhatsApp

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал сотрудника ФСИН Александра Смирнова за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

По версии следствия, задержанный выступал против специальной военной операции на Украине.

«Смирнов <…> разместил в разделе „статус“ мессенджера WhatsApp* призыв к террористической деятельности», — отметили в ведомстве.

Мужчина проведет ближайшие два месяца в СИЗО — до 10 августа 2024 года.

Его обвинили в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Он подразумевает использование современных средств связи, в том числе мессенджеров и Интернета  для незаконных действий, в том числе для призывов к  террористической деятельности.

По этой статье предусмотрено наказание до семи лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что сотрудника НИИ ФСИН задержали по подозрению в совершении преступления.

* принадлежит компании Meta Platforms Inc., признана в РФ экстремистской и запрещена

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