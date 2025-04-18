Работник склада в Энгельсе украл товары и сдал их в ломбард

Работника склада в Энгельсе заподозрили в краже товаров. Мужчина продавал похищенные вещи в ломбарды. Сумма материального ущерба составила более 41 тысячи рублей. Об этом журналистам телеканала «Саратов 24» рассказали в областном управлении МВД России.

По информации ведомства, с конца марта по начало апреля 25-летний житель Энгельса, ранее не имевший судимостей, совершал кражи на складе, где работал сортировщиком. Он украл два телефона и смарт-часы на сумму свыше 41 тысячи рублей и сдавал украденное в ломбард.

Против мужчины возбудили три уголовных дела о краже. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.