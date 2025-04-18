Работник склада в Энгельсе украл товары и сдал их в ломбард

Работника склада в Энгельсе заподозрили в краже товаров. Мужчина продавал похищенные вещи в ломбарды. Сумма материального ущерба составила более 41 тысячи рублей. Об этом журналистам телеканала «Саратов 24» рассказали в областном управлении МВД России.
По информации ведомства, с конца марта по начало апреля 25-летний житель Энгельса, ранее не имевший судимостей, совершал кражи на складе, где работал сортировщиком. Он украл два телефона и смарт-часы на сумму свыше 41 тысячи рублей и сдавал украденное в ломбард.
Против мужчины возбудили три уголовных дела о краже. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Молдавия во второй раз не выпустила архиепископа Маркелла в Израиль
СМИ сообщили, что США готовы признать Крым
Сотня военнослужащих СОЧ пытались сбежать из военной комендатуры в Краснодаре
Макаревич послал журналиста в ответ на предложение выступить в России
Молодежь Подмосковья пригласили на слет Всемирного фестиваля
Врачи Подмосковья и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте