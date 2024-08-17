Работавший в магазине россиянин выпил 70 литров пива и заявил об ограблении

Продавец пивного магазина из Костромы инсценировал кражу, чтобы скрыть выпитые 70 литров пива и съеденные 800 граммов фисташек. Для достоверности он даже написал заявление в полицию, но правоохранители быстро установили виновника. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

По данным ведомства, продавец пивного магазина обратился в отдел полиции с заявлением, в котором написал, что перед приходом на смену увидел сломанный дверной замок и отсутствие денег в кассе. Кроме того, он якобы недосчитался значительной доли товара.

В ходе оперативных действий криминалисты выяснили, что вся кража стала инсценировкой заявителя. Отпираться продавец не стал.

Он признался, что дождался, пока владелец торговой точки уедет в командировку. После этого сломал замок, разбросал товары и забрал из кассы 11 тысяч рублей. Все это мужчина сделал, чтобы прикрыть недостачу 70 литров пива, которые выпил на рабочем месте и закусил почти килограммом фисташек.

Рассказ правоохранителей впечатлил, но от ответственности продавцу уйти не удалось. Вдобавок к растрате против него завели уголовное дело о краже.

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