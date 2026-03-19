Рабочий получил условный срок по делу о гибели коллеги на стройке в Петербурге

В Санкт-Петербурге рабочий получил два года условного наказания за гибель своего коллеги на строительной площадке. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Генеральный директор строительной компании назначил петербуржца ответственным за соблюдение правил безопасности при устройстве фасада многоквартирного дома на Полюстровском проспекте. В начале ноября 2025 года рабочий поставил задачу коллеге обустроить бытовой городок, но не выдал ему средства индивидуальной защиты.

В результате сотрудник упал с 11 этажа и погиб. Свою вину мужчина признал и раскаялся в случившемся.