Рабочие застрелили начальника в Башкирии и до смерти забили его жену

Двое рабочих жестоко расправились со своим начальником и его супругой. Поводом для убийства стали деньги, сообщал Телеграм-канал Shot.
По данным журналистов, мужчины приехали в Белорецк из Кемерова и устроились на работу к частному предпринимателю. Позже они задумала похитить его имущество.
Злоумышленники влезли в дом работодателя в его отсутствие. Когда они уже собирались унести лежавшие там деньги и оружие, хозяин дома с женой вернулся из поездки.
Рабочие застрелили мужчину, а его супругу связали и избили. Женщина умерла от смертельных травм. Подозреваемые пытались скрыться на черном джипе, но их успели задержать в Иглинском районе Башкортостана. Сейчас они находятся в СИЗО.
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