Пытавшуюся провести в себе часы Rolex вьетнамку поймали в аэропорту Домодедово

Таможенники задержали в аэропорту Домодедово гражданку Вьетнама, пытавшуюся провести в себе трое швейцарских часов Rolex и Аudemars Piguet стоимостью 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Женщина прилетела из Дубая. Спрятав дорогостоящие часы в своем теле, 52-летняя пассажирка хотела избежать уплаты таможенных платежей на 3,6 миллиона рублей.

Инспекторы остановили нарушительницу в «зеленом коридоре» и попросили пройти через рамку металлодетектора. После срабатывания звукового сигнала стало понятно, что потребуется и личный досмотр. Тогда и выяснилось, что женщина незаконно перевозит люксовые наручные часы.

Изделия отправили на экспертизу, которая подтвердила, что пассажирка везла в себе оригинальные RolexSubmariner из нержавеющей стали и сверхпрочной керамики, RolexDayDate и AudemarsPiguetRoyalOak из сплава золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов.

Против женщины возбудили дело по статьям о контрабанде стратегически важных товаров и об уклонении от уплаты таможенных платежей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей, заключили в ФТС.