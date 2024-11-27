Пытавшиеся забить земляка мотыгой таджики в Мытищах получили по 8 лет колонии

СК: двое мигрантов получили по 8 лет колонии за попытку убить земляка в Мытищах

В Подмосковье двоих граждан Таджикистана признали виновными в покушении на убийство соотечественника. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

В феврале 2024 года пьяные мигранты решили расправиться с земляком, так как тот якобы грубо разговаривал с одним из злоумышленников по телефону. Под надуманным предлогом сообщники заманили мужчину в деревню Малое Ивановское в Мытищах.

«После этого они заперли его в помещении канализационной насосной станции, где несколько часов избивали, используя при этом мотыгу, нож и другие предметы», — сообщили в СК.

Брат одного из фигурантов освободил потерпевшего. Обоих иностранцев признали виновными, суд приговорил их к восьми годам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее приезжего из Таджикистана заподозрили в убийстве пятимесячной дочери в Люберцах. Мужчину задержали.