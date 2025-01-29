Пытавшегося сжечь в Балаганске дом с детьми мужчину судили за убийство

РИА «Новости»: поджигатель дома в Балаганске отсидел за убийство и кражи

Житель Иркутской области, которого арестовали за поджог дома с бывшей женой и маленькими детьми, был неоднократно судим за тяжкие преступления. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Обвиняемый привлекался к ответственности за убийство, семь краж, хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью, самоуправство и другие преступления. Теперь против него возбудили еще одно уголовное дело о покушении на убийство.

«По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.

Мужчина совершил преступление в ночь на 28 января. Поссорившись с бывшей супругой, он облил бензином пол в доме в поселке Балаганск, поджег и убежал. Женщине удалось спастись самой и вытащить из здания четырех маленьких детей. Всем потребовалась медицинская помощь.