Pussy Riot включили в список террористов

Группу Pussy Riot внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил группу Pussy Riot* в перечень террористов и экстремистов. Информация появилась в базе данных ведомства.

Тверской районный суд Москвы в декабре 2025 года признал Pussy Riot* экстремистской организацией и запретил деятельность на территории России.

Участники Pussy Riot* провели ряд акций, представляющих угрозу для безопасности государства. Среди них — танцы в храме Христа Спасителя и выбегание на футбольное поле финального матча чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве.

Ранее участницу Pussy Riot* Надежду Толоконникову** объявили в международный розыск. Она не пришла к следователям после заведения уголовного дела. Сейчас женщина, предварительно, проживает в США.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Надежда Толоконникова внесена Минюстом России в список иностранных агентов.