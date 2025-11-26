Психически больной житель ЯНАО предстанет перед судом за попытку убить знакомого молотком

В Ноябрьске (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство. Фигурантом стал 33-летний местный житель, имеющий психическое расстройство, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 8 мая 2025 года мужчина, находясь в одной из столовых города, встретил знакомого, к которому испытывал личную неприязнь. Обвиняемый вооружился молотком и избил оппонента.

Пострадавшего вовремя доставили в больницу, его жизнь удалось спасти благодаря вмешательству посторонних лиц. Материалы дела направили в суд для применения принудительных мер медицинского характера.