Провозившего 56 кг наркотиков курганца отправили в колонию строгого режима

В Кургане осудили мужчину, который попался при перевозке 56 килограммов наркотиков. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Шадринский районный суд.

Мужчину с 584 брикетами наркотиков задержали пограничники. Он собирался продать запрещенные вещества. Однако незаконный груз изъяли, а самого курьера арестовали.

Его осудили на 9,5 года колонии строгого режима, кроме того, мужчина заплатит 200 тысяч штрафа.

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