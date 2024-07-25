Провозившего 56 кг наркотиков курганца отправили в колонию строгого режима
В Кургане осудили мужчину, который попался при перевозке 56 килограммов наркотиков. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Шадринский районный суд.
Мужчину с 584 брикетами наркотиков задержали пограничники. Он собирался продать запрещенные вещества. Однако незаконный груз изъяли, а самого курьера арестовали.
Его осудили на 9,5 года колонии строгого режима, кроме того, мужчина заплатит 200 тысяч штрафа.
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