Против устроивших драку футболистов «Енисея» возбудили уголовное дело | 360°

Криминал 18 мая 2024, 13:03 Против устроивших драку футболистов «Енисея» возбудили уголовное дело МВД возбудило дело после драки с участием игроков «Енисея» в Красноярске РИА «Новости»

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Футболистам «Енисея», подравшимся с отдыхающими на городской базе, грозит тюрьма. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

«Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы», — указали в МВД.

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Футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили потасовку с другими гостями на базе отдыха в Красноярске. Один человек получил травмы.

Супруга избитого мужчины Лилия рассказала 360.ru, что причиной конфликта стало вызывающее поведение спортсменов и несоблюдение правил. Футболисты вели себя развязно, громко слушали музык и мешали другим отдыхать. Администрации базы отдыха пришлось вызвать Росгвардию.