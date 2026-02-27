Против рэпера Pharaoh завели дело о пропаганде наркотиков

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело против рэпера Глеба Голубина (Pharaoh) о пропаганде наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

За это 30-летнему артисту грозит штраф от пяти до 30 тысяч рублей. Что конкретно стало поводом для разбирательства, неизвестно.

Ранее его коллега Руслан Гоминов, выступающий под псевдонимом Ганвест, обратился к слушателям, заявив, что зацензурирует треки и активно займется благотворительностью. Поводом для этого стала проверка со стороны МВД, заподозрившего его в пропаганде наркотиков. Обращение, в свою очередь, написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.