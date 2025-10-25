Против экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу завели новое дело

ФСБ завела дело о терроризме против экс-тренера по кикбоксингу Ахмедова

ФСБ возбудила уголовное дело против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова по статье об участии в вооруженном конфликте на территории Украины против ВС России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

Следствие установило, что подозреваемый является противником самоопределения новых регионов, воссоединения Крыма с Россией и решения о начале СВО, а также разделяет идеологию сепаратизма.

«С момента вступления подозреваемый продолжает принимать участие в боевых действиях против Вооруженных сил России в составе террористической организации на территории Украины», — заявили в управлении ФСБ.

В феврале 2022 года Ахмедов вступил в состав «Батальона имени имама Шамиля»*. Также в ноябре 2023 года против него завели уголовное дело по статье «Государственная измена».

*Признан Верховным судом террористической организацией и запрещен на территории РФ.