Пропажу многотонного моста под Рязанью квалифицировали как крупную кражу

Следователи возбудили уголовное дело из-за исчезновения многотонного металлического моста в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пропажу переправы квалифицировали как кражу в особо крупном размере. Правоохранители организовали расследование.

Сообщение о пропаже железнодорожного моста поступило в полицию 14 июля. К правоохранителям обратился житель Скопина. Полицейские устроили проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

По данным СМИ, 60-тонный мост принадлежал комбикормовому заводу. Жители Скопинского района разобрали конструкцию и сдали ее на металлолом. Собственники переправы оценили ущерб в 300 миллионов рублей.

Необычная кража произошла ранее в Нефтекамске. Молодые люди угнали верблюда из цирка-шапито, когда все дрессировщики и клоуны уснули. Ребята прогулялись с животным по ночному городу, а утром вернули его на место.