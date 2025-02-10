Прокуратура в 2024 году взыскала с дропперов 1,5 млрд рублей

В суды в 2024 году поступило более семи тысяч исков о взыскании 1,5 миллиарда рублей с владельцев банковских карт, на которые первично переводили похищенные мошенниками деньги. Их удалось взыскать, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, число мошенничеств, совершенных с использованием IT-технологий, продолжает расти. В прошлом году их количество увеличилось на 15% — с 110 до 130 тысяч.

«Прокуроры представляют в суд доказательства завладения активами обманным путем, в том числе — результаты экспертиз состояния пострадавших в момент совершения сделок», — отметили в Генпрокуратуре.

За отчетный период предъявлено 1,5 тысячи подобных заявлений на общую сумму свыше 190 миллионов рублей. Кроме того, за последний год прокуроры направили в суды более семи тысяч исков о взыскании 1,5 миллиарда рублей с подставных лиц, задействованных в нелегальных схемах.

В частности, в Петербурге удовлетворили требования прокурора, добивавшегося, взыскания с 22-летней девушки-дроппера 400 тысяч рублей, которые аферисты украли у другой горожанки.

По заявлению прокурора Выборгский городской суд Ленинградской области признал недействительными договоры на общую сумму 299 тысяч рублей, которые заключила пенсионерка и кредитной организацией с подачи телефонных мошенников.

Операторы сотовой связи, пропустившие звонок от мошенников без блокировки подозрительного трафика, также не остались без внимания прокуроров. К ним применяли судебные меры по взысканию причиненного потерпевшим ущерба.