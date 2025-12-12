Производство контрафактного алкоголя пресекли в Гатчине

Полиция Ленинградской области задержала группу лиц, подозреваемых в производстве и продаже суррогатного алкоголя, который стал причиной смерти четырех человек. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

В начале декабря в коммунальной квартире были обнаружены тела двух мужчин, отравившихся, предположительно, этиленгликолем. Вскоре стало известно о гибели еще двоих человек по аналогичной причине.

Правоохранители установили, что подозрительный алкоголь могла продавать пенсионерка из Гатчинского района. В ее доме нашли емкости со спиртом, которые отправили на экспертизу.

Выяснилось, что производством суррогата занимались двое жителей Санкт-Петербурга, один из которых ранее был судим. В ходе операции изъято 1285 литров контрафактного алкоголя, а также пустые емкости и самогонные аппараты. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.