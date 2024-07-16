Призывавшего к убийствам детей и женщин россиянина заподозрили в терроризме

Житель Владикавказа попал под дело о терроризме за призыв травить детей и женщин

Уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности завели следователи против 23-летнего жителя Владикавказа. Как сообщила пресс-служба республиканского ведомства, молодой человек разместил в группе одного из мессенджеров призывы к убийству.

Подозреваемого в авторстве скандального заявления задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Содержание публикации подозреваемого раскрыл Telegram-канал «Сапа 15». Источники авторов заявили, что молодой человек искал желающих получить деньги за убийство.

В частности, он предлагал смешивать снотворное с цианистым калием в детских домах, роддомах и домах престарелых. За каждый подобный шаг обещал платить по 10 тысяч рублей и добавлять бонус от двух до пяти тысяч рублей за каждого убитого.

Ранее в Красноярском крае задержали многодетную мать, которая избила сына и заставила его выпить чистящее средство. Мальчика спас отец, который отвез ребенка в больницу. Следователи задержали женщину в рамках уголовного дела о покушении на убийство.