Привязывавшего собак к машине жителя Мытищ обвинили в живодерстве

Мытищинская городская прокуратура утвердила обвинение в отношении местного жителя, который привязал двух собак к автомобилю и протащил их по асфальту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животными. Мужчину обвиняют по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных».

По данным ведомства. Случай живодерства произошел 20 сентября 2024 года рядом с дачным участком в микрорайоне Дружба. По версии следствия, подсудимый на высокой скорости протащил двух собак по асфальту, «сознательно причиняя им физическую боль, страдания и телесные повреждения».

Ранее обвиняемый рассказал, что стал жертвой травли со стороны соседей. Он не признал вину и заявил, что привязанные к авто собаки споткнулись, когда он отъезжал от подрезавшего его вооруженного мужчины.