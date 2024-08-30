Приговор за взятки экс-губернатору Пензенской области признали законным

Мосгорсуд признал законным приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании «Биотэк» Борису Шпигелю, осужденным за коррупцию. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В инстанции уточнили, что решение приняли после рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Мосгорсуда апелляционных жалоб адвокатов на приговор Измайловского районного суда. По итогам процесса шесть фигурантов дела признали виновными.

«Приговор районного суда оставили без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — отметили в пресс-службе.

В январе Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы. Государственный обвинитель запрашивал 13 лет колонии строгого режима. Экс-губернатора Пензенской области признали виновным в получении взятки и незаконном обороте оружия.