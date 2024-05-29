Приговор Стрелкову по делу о призывах к экстремизму оставили в силе

Приговор бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову (Гиркину), которого осудили на четыре года колонии за призывы к экстремизму, оставили в силе. Об этом сообщила
пресс-служба Первого апелляционного суда общей юрисдикции.
«Суд рассмотрел апелляционную жалобу <…> и постановил оставить приговор без изменения, а жалобу защиты осужденного — без удовлетворения», — отметили в пресс-службе.
В декабре 2023 года Стрелков
не признал себя виновным по делу о публичных призывах к экстремизму.
А в январе 2024 года сторона обвинения
запросила приговорить его к четырем годам и 11 месяцам заключения.
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