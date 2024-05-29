Приговор Стрелкову по делу о призывах к экстремизму оставили в силе

Апелляционный суд утвердил приговор Стрелкову по делу о призывах к экстремизму

Приговор бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову (Гиркину), которого осудили на четыре года колонии за призывы к экстремизму, оставили в силе. Об этом сообщила пресс-служба Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу <…> и постановил оставить приговор без изменения, а жалобу защиты осужденного — без удовлетворения», — отметили в пресс-службе.

В декабре 2023 года Стрелков не признал себя виновным по делу о публичных призывах к экстремизму.

А в январе 2024 года сторона обвинения запросила приговорить его к четырем годам и 11 месяцам заключения.