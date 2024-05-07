Приговор пермскому стрелку Бекмансурову оставили в силе | 360°

Криминал 07 мая 2024, 17:08 Приговор пермскому стрелку Бекмансурову оставили в силе ВС отказался смягчать пожизненный приговор пермскому стрелку Бекмансурову РИА «Новости»

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Пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, оставили в силе. Кассационную жалобу отклонили в Верховном суде, сообщило РИА «Новости».

К пожизненному заключению Бекмансурова приговорили в декабре 2022 года. Спустя полгода, в июне, апелляционный суд Нижнего Новгорода оставил вынесенный вердикт без изменений.

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Стрелок направил кассационную жалобу на вступивший в силу приговор в Верховный суд.

«Суд отклонил кассационную жалобу защиты Бекмансурова», — подчеркнули в инстанции.

В сентябре 2021 года Тимур Бекмансуров пришел в университет с ружьем и открыл огонь по людям. Жертвами студента первого курса юрфака стали шесть человек, десятки получили ранения.

При задержании Бекмансурова ранили. Впоследствии медикам пришлось ампутировать ему часть ноги. Стрелок также пытался оспорить присвоенную ему группу инвалидности.