Накануне новогодних праздников телефонные мошенники стали значительно чаще атаковать жителей России. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД.
В ведомстве пояснили, что целью преступников являются расшатывание кредитно-финансовой системы и дестабилизация обстановки внутри государства.
Злоумышленники разработали новую схему. Сначала они обманом заставляют жертву оформить кредит и отдать им деньги. Если человек пытается вернуть средства, убеждают, что он участвует в тайной операции по поимке мошенников. Под этим предлогом жертву уговаривают совершить преступные действия. В итоге гражданин и сам может оказаться под следствием.
Ранее правительство России ограничило IP-телефонию для борьбы с мошенничеством. Подменять телефонные номера через интернет преступники больше не смогут. На обычных пользователях нововведение не скажется.
Придумали новую схему. Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом
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