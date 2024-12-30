Придумали новую схему. Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом

В МВД заявили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

Накануне новогодних праздников телефонные мошенники стали значительно чаще атаковать жителей России. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД.

В ведомстве пояснили, что целью преступников являются расшатывание кредитно-финансовой системы и дестабилизация обстановки внутри государства.

Злоумышленники разработали новую схему. Сначала они обманом заставляют жертву оформить кредит и отдать им деньги. Если человек пытается вернуть средства, убеждают, что он участвует в тайной операции по поимке мошенников. Под этим предлогом жертву уговаривают совершить преступные действия. В итоге гражданин и сам может оказаться под следствием.

Ранее правительство России ограничило IP-телефонию для борьбы с мошенничеством. Подменять телефонные номера через интернет преступники больше не смогут. На обычных пользователях нововведение не скажется.