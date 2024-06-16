«Превратили во флешмоб». Глава Ростовской области прокомментировал захват заложников в СИЗО

Захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону пытались использовать для провокаций. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Василий Голубев.

По его словам, он получал оперативные доклады о развитии ситуации и не комментировал ее до завершения операции по освобождению силовиками сотрудников следственного изолятора. Губернатор подчеркнул, что провокаторы стали массово публиковать в его Telegram-канале сообщения, направленные на то, чтобы попытаться «раскачать» межнациональный вопрос.

«Позже часть [людей] подхватила тему, и превратила это во флешмоб», — пояснил Голубев.

Глава региона также попросил подписчиков не поддаваться на провокации.

Ранее стало известно, что группа арестованных захватила двух сотрудников ростовского СИЗО. Всех преступников ликвидировали. Заложники живы.