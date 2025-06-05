Преступную группировку лжеспортсменов-вымогателей накрыли в Астрахани

Преступное сообщество, работавшее под видом спортивного клуба, выявили в Астрахани. Фигурантами уголовного дела об участии в ОПГ стали восемь человек. Всех подозревают в том числе в вымогательств, сообщили в региональном СКР .

По данным следствия, в августе 2023 года местный тренер по смешанным единоборствам создал преступное сообщество. Его структурировали на отдельные звенья, в которые входили спортсмены и сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе подчеркнули, что участники этого сообщества под предлогом охранных услуг систематически вымогали деньги у юридических лиц, в том числе у представителей развлекательных заведений.

Ранее уголовные дела возбудили против участников преступного сообщества за насилие в отношении представителя власти, а также в отношении инспектора патрульно-постовой службы, который за взятки покровительствовал ОПГ.