Преступное сообщество на Урале незаконно легализовало 200 мигрантов

Правоохранители задержали 17 участников преступной группировки в Перми, которую подозревают в организации канала незаконной миграции не менее 200 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год директор центра тестирования мигрантов РУДН и его подчиненные помогали иностранцам сдавать экзамены на знание русского языка, истории России и основам законодательства.

Обвиняемые связывались с агентами-организаторами экзаменов, которые находили мигрантов и за деньги подделывали для них результаты тестов. Документы, результаты экзаменов и денежные средства направляли в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов.

После этого сотрудники учреждения выдавали иностранцам сертификаты о прохождении тестирования, дающие им право на получение патента (разрешения на работу), разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства России.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения, организации и участии в преступном сообществе. Расследование всех обстоятельств продолжается.

Ранее стало известно, что супруги из Татарстана незаконно легализовали более полутора тысяч мигрантов в России.