Преступления нацистов в Херсонской области признали геноцидом советского народа

Суд признал геноцидом народов СССР преступления немецких нацистов, совершенные в Херсонской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Херсонский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона об установлении факта геноцида народов Советского Союза. Данное заявление было подготовлено по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова», — отметили в ведомстве.

Истец предоставил суду доказательства, собранные ГСУ СК России в рамках расследования уголовного дела о фактах массового уничтожения военнослужащих и мирного населения в период нацистской оккупации.

Установлено, что от насилия, голода и инфекционных заболеваний более 70 тысяч человек погибли. Кроме того, свыше 37 тысяч граждан принудительно угнали в страны Западной Европы.

Нацистские оккупанты уничтожили свыше 12 тысяч объектов, включая промышленные предприятия, жилые дома и социальные учреждения. Общий ущерб, по современным оценкам, превысил восемь триллионов рублей.

После изучения предоставленных документов суд поддержал позицию прокуратуры и признал требования обоснованными, установив историческую справедливость в отношении совершенных против советского народа преступлений.

Иск о геноциде советского народа в годы ВОВ рассмотрели в Карачаево-Черкесии. В результате оккупации число погибших людей превысило 7,5 тысячи.