Преподавателя МГТУ отправили за решетку за антироссийские песни

Чертановский суд Москвы отправил под стражу преподавателя МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу из-за публикации антироссийских песен.

Отмечается, что в своих социальных сетях мужчина опубликовал пять украинских песен. По версии следствия, в указанных аудио есть признаки побуждения к совершению насильственных действий против русских как группы лиц.

Нестеренко — доцент кафедры философии вуза. Он является автором книг об Александре Невском.

Ранее стало известно, что обвинение потребовало заочно приговорить к восьми годам и шести месяцам колонии автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* (внесен в перечень иностранных агентов). Его уже арестовали заочно в феврале 2024 года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.