Преподавателя МГТУ отправили за решетку за антироссийские песни
Суд Москвы арестовал преподавателя МГТУ за публикацию антироссийских песен
Чертановский суд Москвы отправил под стражу преподавателя МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу из-за публикации антироссийских песен.
Отмечается, что в своих социальных сетях мужчина опубликовал пять украинских песен. По версии следствия, в указанных аудио есть признаки побуждения к совершению насильственных действий против русских как группы лиц.
Нестеренко — доцент кафедры философии вуза. Он является автором книг об Александре Невском.
Ранее стало известно, что обвинение потребовало заочно приговорить к восьми годам и шести месяцам колонии автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* (внесен в перечень иностранных агентов). Его уже арестовали заочно в феврале 2024 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.