Предпринимательницу из Лабытнанги задержали по делу о коммерческом подкупе

Предпринимательница из Ямало-Ненецкого автономного округа попала под головное дело о коммерческом подкупе. Преступление случилось в городе Лабытнанги. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей регионального СУ СК России.

По данным ведомства, в период с июля по август 2024 года женщина, работающая в качестве индивидуального предпринимателя, передала начальнику участка строительной фирмы 385 тысяч рублей. За вознаграждение мужчина должен был принимать этапы работ без лишних вопросов и оказывать обвиняемой общее покровительство.

Получателя денег также привлекли к следствию за принятие взятки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего и собирают доказательства вины предпринимательницы и начальника участка.