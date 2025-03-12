Предпринимательницу из Лабытнанги задержали по делу о коммерческом подкупе

Предпринимательница из Ямало-Ненецкого автономного округа попала под головное дело о коммерческом подкупе. Преступление случилось в городе Лабытнанги. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей регионального СУ СК России.
По данным ведомства, в период с июля по август 2024 года женщина, работающая в качестве индивидуального предпринимателя, передала начальнику участка строительной фирмы 385 тысяч рублей. За вознаграждение мужчина должен был принимать этапы работ без лишних вопросов и оказывать обвиняемой общее покровительство.
Получателя денег также привлекли к следствию за принятие взятки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего и собирают доказательства вины предпринимательницы и начальника участка.
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