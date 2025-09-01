Предпринимательницу из ЯНАО обвинили в мошенничестве почти на 150 тысяч рублей

Предпринимательницу из Пуровского района признали виновной в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сайт Ura.ru проинформировала пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным следствия, в январе 2024 года предприниматель подписала договор с окружным Центром занятости населения на получение субсидии за частичное возмещение расходов по заработной плате нового сотрудника и его наставника. Однако зарплата и страховые взносы были выплачены не в полном объеме.

Для получения субсидии женщина убедила работников подписать фиктивные расчетные ведомости и создала поддельные поручения о якобы перечисленных налогах.

«На основании подложных платежных документов, предоставленных предпринимателем в ГКУ "Центр занятости населения ЯНАО", ей необоснованно были выплачены денежные средства в размере 149 тысяч рублей», — сообщили в районной прокуратуре.

Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки. Суд назначил принудительные работы, однако их исполнение отсрочено до достижения ребенком осужденной возраста 14 лет.