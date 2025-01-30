Предполагаемого педофила из Орехово-Зуева арестовали на два месяца

Жителя Орехово-Зуева, подозреваемого в изнасилованиии двух девочек, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 34-летнему уроженцу Брянской области предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек», — заявили в ведомстве.

Следствие выяснило, что в январе этого года подозреваемый совершил насильственные действия в отношении девочки в заброшенном доме. Там же он изнасиловал еще одну несовершеннолетнюю.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчину арестовали до 28 марта 2025 года.

360.ru связался с братом подозреваемого в педофилии. Родственник не поверил в виновность мужчины. По его словам, полицейские провели обыск в его квартире, но ничего не нашли.