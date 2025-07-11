Правоохранители задержали вора, укравшего ценностей на 6,2 млн рублей в Петербурге

Сотрудники полиции Петроградского района арестовали мужчину, которого подозревают в краже денег и ювелирных изделий общей стоимостью свыше шести миллионов рублей. Происшествие случилось в одной из квартир, расположенных на Большом проспекте в Санкт-Петербурге, сообщил сайт Petrograd.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.

По информации полицейских, 6 июня 28-летний житель Новосибирска проник в квартиру и унес металлический ящик с ценностями. Задержать подозреваемого удалось 9 июля в Москве, куда он отправился в командировку.

Представители правоохранительных органов подчеркивают, что успех операции по задержанию стал возможен благодаря эффективной работе оперативных сотрудников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). В настоящее время задержанного доставили в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.