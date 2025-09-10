Правоохранители задержали подозреваемого в краже сумки на 1,5 млн рублей в Петербурге

Транспортная полиция Санкт-Петербурга раскрыла дело о краже сумки с вещами на сумму более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Под подозрение попал 50-летний сотрудник транспортной сферы из Ленинградской области. По информации ведомства, пассажирка скоростного поезда забыла сумку в вагоне, который после рейса отправился в депо на техобслуживание. Мужчина нашел оставленную вещь при проверке герметичности и решил ее присвоить.

В багаже были ювелирные изделия, часы, солнцезащитные очки и тысяча долларов США. Все украденное нашли во время обыска по месту жительства подозреваемого и вернут владелице. Возбуждено уголовное дело.