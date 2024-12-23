Правоохранители задержали экс-мэра Среднеуральска

Бывшего мэра Среднеуральска Свердловской области Андрея Зашляпина задержали правоохранители. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

По словам собеседника агентства, задержание Зашляпина связано с подозрением в коррупции.

Пост мэра города чиновник занял в 2019 году, в начале 2021-го ушел в отставку. Тогда же его персоной заинтересовали правоохранители.

Известно, что в рамках дела о мошенничестве и служебном подлоге силовики уже провели обыски в администрации Среднеуральска.

Официально эту информацию пока не подтверждали.