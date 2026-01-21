Правоохранители задержали девушку с наркотиками на станции Арбеково в Пензе

Полицейские задержали в Пензе 20-летнюю девушку, подозреваемую в причастности к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на следственный отдел пензенского ЛО МВД России на транспорте.
Девушку остановили на железнодорожной станции Арбеково. Предположительно, она выполняла роль закладчицы. У фигурантки обнаружили восемь пакетов, обмотанных изоляционной лентой, внутри которых находились запрещенные вещества.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.
