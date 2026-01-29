Правоохранители задержали 16-летнюю девушку с наркотиками в Кургане

Сотрудники полиции задержали 16-летнюю жительницу Кургана, подозреваемую в перевозке крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Согласно материалам дела, девушка вернулась из Челябинска, где приобрела запрещенное вещество, намереваясь сбыть его в регионе. Полицейским удалось обнаружить и изъять наркотики в результате оперативного осмотра.

Следствием установлено, что несовершеннолетняя осуществляла покупку через интернет-мессенджер. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, вероятно, девушке грозит заключение под стражу.