Правоохранители задержали 11 человек по делу об организации незаконного покерного клуба в Перми

В Перми правоохранительные органы задержали 11 человек, подозреваемых в организации незаконного покерного клуба. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

В отношении девяти человек уже возбуждено уголовное дело. Предполагаемый организатор покерного клуба заключен под стражу, в отношении остальных обвиняемых избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества.

Как выяснили следователи, заведение работало в Свердловском районе Перми с ноября 2025 года по март 2026 года. По словам источника, знакомого с ситуацией, бизнес приносил миллионную выручку в сутки.