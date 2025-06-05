Правоохранители пресекли деятельность вымогателей в Астрахани

В Астрахани сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступную группировку, маскировавшуюся под спортивный клуб. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на УФСБ России по Астраханской области.

По данным следствия, местный тренер по смешанным единоборствам организовал преступное сообщество, в которое входили как спортсмены, так и сотрудники правоохранительных органов.

Участники группировки под предлогом оказания охранных услуг систематически вымогали денежные средства у юридических лиц, включая представителей развлекательных заведений города. За указанный период потерпевшим был причинен ущерб в особо крупном размере.

В отношении восьми человек возбуждено уголовное дело по подозрению в организации и участии в преступном сообществе, а также вымогательстве.